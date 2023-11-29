انت الان تتابع خبر أذون" يكشف كيف يستطيع شاب راتبه 5 آلاف يتزوج ويمتلك مسكن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف مأذون عقود أنكحة عن كيفية استطاعة شاب براتب قدره 5 آلاف ريال أن يتزوج ويمتلك مسكن.

وصرح خلال مقطع فيديو قائلاً: "لقد قامت الحكومة بعمل رائع حيث يمكن للشاب أن يحصل على قرض بقيمة 60 ألف ريال بدون أي فوائد من بنك التسليف، ويكون القسط الشهري للقرض 1000 ريال، وبالإضافة إلى ذلك يمكنه الحصول على شقة من وزارة الإسكان بقسط شهري قدره 400 ريال أو فيلا بقسط شهري قدره 700 ريال.

وأضاف: "والآن يمكنك دفع قسط شهري قدره 1400 ريال فقط، في حين يكون راتبك 5 آلاف ريال"، وأشار إلى أن الزواج يمكن أن يكون سهلاً وميسراً وأن الأمر يتطلب فقط من الشباب أن يشعروا بالمسؤولية.

وأشار إلى أن العديد من الشباب يقومون بشراء سيارة بقسط شهري قدره 1800 أو 1900 ريال.