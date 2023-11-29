انت الان تتابع خبر بالفيديو.. يوشا السياري تروي موقفا لها في إحدى مرات النظرة الشرعية: جاتني رضاوة الشوفة بـ 10 الآف .. وش رأيكم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت المشهورة على تطبيق تيك توك، يوشا السياري، عن تجربة مؤلمة تعرضت لها خلال عملية الخطبة، حيث وافقت على شاب معين ولكنها تفاجأت بتصرف غير لائق من جانبه.

في فيديو نشرته على تطبيق تيك توك، قالت السياري بحزن: "في إحدى مرات النظرة الشرعية كنت سعيدة ومرتاحة ووافقت على الشاب الذي تقدم لي. ولكن قبل أن يغادر، قام الخاطب بوضع ظرف على الطاولة أمامي. هل تعرفون ما كان بداخل الظرف؟ كانت مبلغاً مالياً قدره 10 آلاف ريال".

وأضافت السياري: "ما رأيكم في مثل هذا السلوك؟ هل تعتقدون أنه يهين المرأة أم أنه يعبر عن تقديره لها؟ هل تعتقدون أن الرجل له الحق في أن يطلب من المرأة أي شيء مقابل رفضها له، حتى وإن كان غير مادي، مثل طبخ وجبة خاصة له أو تحضير قهوة له لتخفف من آلم الرفض؟".