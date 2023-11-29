انت الان تتابع خبر "ما هو رجل مواقف".. بالفيديو.. البكيري يكشف عن رأيه في وليد الفراج والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الناقد الرياضي محمد البكيري عن رأيه في الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن يا دوري". وعبر البكيري عن تقديره لشخصية الفراج، ووصفه بأنه رجل مواقف ويحترم أصدقاءه وزملائه.

وأوضح البكيري أنه يتحدث عن تجربته الشخصية مع الفراج، وأنه في بعض الأحيان شعر بخيبة أمل منه، حيث لا يحب أن يخذل الأشخاص الذين يثقون به، ويسعى دائمًا لإرضاء الجميع.

وفي هذا السياق، نشر الحساب الشخصي للإعلامي علي الحمداوي على تويتر مقطع فيديو يظهر فيه البكيري وهو يتحدث عن الفراج ويعبر عن تقديره له. وقد أثار هذا المقطع الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.