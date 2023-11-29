انت الان تتابع خبر قفزة غير متوقعة تزلزل البنوك والأسواق السوداء... الجنيه المصري في أصعب حالاته اليوم وسعر الصرف مفاجأة جنونية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، في مصر، وذلك بعد اجتماع البنك المركزي الأخير.

وسجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع الاثلاثاء 28 نوفمبر، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي 33.9619 جنيه للشراء، 34.0819 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 28-11-2023 نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95