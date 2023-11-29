“مش هتشتريه من برا تاني” طريقة عمل بلح الشام في البيت بطعم زي المحلات مقرمش ولذيذ جداً

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رياض - احمد صلاح - يعد بلح الشام من أكثر الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها في أكثر من بلد وبطرق متنوعة، ويعتبر من الأطباق اللذيذة التي يتم الإقبال عليها كثيرا، والأفضل لذلك أن نقوم بإعداد بلح الشام في المنزل أوفر بكتير عن شرائه من محلات الحلويات الجاهزة، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على خطوات عمل بلح الشام في المنزل بأقل التكاليف وبمكونات بسيطة.

مقادير عمل بلح الشام في المنزل

إليكم الخطوات للحصول على بلح الشام الرائع ويمكن أن نقوم بحشوه أو تزينه بالكريمة أو الشيكولاته، وتعتبر طرق تقديمه بأكثر من طريقة واليكم المقادير التالية:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من السكر الناعم.

كوب ونصف من الماء الدافىء.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

1 كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت أو الزبدة.

الشربات أو العسل.

المكونات لعمل شربات بلح الشام:

كوب من السكر.

كوب من الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1 حبة من الليمون.

طريقة تحضير شربات بلح الشام

نقوم بتحضير إناء مناسب ثم نضع فيه الماء والسكر ثم نقوم بتقليبهم على نار هادئة حتى يذوب السكر تمامًا.

ثم استمري في التقليب حتى الغليان، ثم قومي بعصر الليمون، ثم اتركيه على النار لمدة 10 دقائق، ثم ضيفي الفانيليا، وقومي برفعه من على النار واتركيه جانباً.

طريقة عمل بلح الشام

نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع فيه المكونات الجافة مثل، الدقيق ثم السميد والنشا، ويتم التقليب جيدًا ثم نتركه جانبًا.

ثم نقوم بتحضير إناء عميق ، ونضع فيه الماء والسكر ثم الزيت أو الزبدة على نار منخفضة ونقوم بالتقليب حتى الغليان.

بعد ذلك يتم إحضار الإناء الذي به مزيج المكونات الجافة ونقوم باضافته إلى الإناء الثاني ونستمر في التقليب حتى يتم التجانس ونحصل على قوام ناعم خالي من القطع.

ثم نقوم برفع المزيج من على النار ونتركه حتى يبرد لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك يتم إضافة البيض بالتدريج، ونقوم بالتقليب جيدًا لكي يختفى البيض تمامًا، ونضيف إليه الفانيليا حتى يتجانس الخليط معًا.

ثم نقوم بتحضير مقلاة عميقة بها زيت غزير ونضعها على نار منخفضة.

يتم تحضير كيس الحلويات المخصص لبلح الشام أو قمع الحلويات ونضع المزيج بداخله.

ثم بعد ذلك يتم وضع الأصابع في الزيت ونقوم بالتقليب لكي يأخذ اللون الذهبي.

يتم رفع أصابع العجينة من على النار ووضعها في الشربات أو العسل.

نقوم بإخراج أصابع بلح الشام وتصفية الأصابع من الشربات و يقدم في طبق الحلويات.