“وفري فلوسك” طريقة عمل الشامبو في البيت بمكونات طبيعية بدون أي كيماويات

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رياض - احمد صلاح - نرغب دائمًا في استخدام نوع مناسب من الشامبو للشعر بمكونات آمنة ولا يتلف الشعر أو يتسبب في تقصفه أو تساقطه، وللأسف معظم المنتجات الموجودة في السوق تعمل على تدمير بصيلات الشعر بسبب المواد الكيميائية التي تحتوي عليها، لذلك سوف نستعرض طريفة عمل الشامبو في البيت بمكونات طبيعية خفيفة على فروة الرأس كما أنها مغذية للشعر وتساهم في زيادة كثافته ولمعانه.

مكونات عمل الشامبو في البيت

من السهل أن يتم تحضير شامبو طبيعي في البيت خالي من المواد الكيميائية وبمكونات اقتصادية، إليكم المكونات الكاملة لتحضير الشامبو:

عدد 2 كوب من الماء المقطر.

ملعقة من الملح.

كوب من صابون الغار أو صابون زيت زيتون مبشور.

ورق غار.

خل تفاح.

ورق السدر.

ملعقة من الجلسرين النقي.

ملعقة من الروز ماري.

طريقة عمل الشامبو في البيت

في وعاء مناسب يتم إضافة الصابون المبشور بالإضافة إلى الماء المقطر ويوضع جانبًا لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم يتم إضافة ورق الغار وورق السدر والروز ماري مع الملح في إناء عميق على النار.

يترك المزيج على النار حتى يوصل إلي درجة الغليان.

عندما يبرد الخليط يتم إضافة خل التفاح والجلسرين، ثم يتم المزج جيدًا حتي التجانس.

ومن الممكن أيضًا إضافة الزيوت العطرية.

يتم مزج كل المكونات معًا ثم يتم إضافتها في زجاجات مناسبة.

قبل الاستخدام يجب الرج الجيد للزجاجة.

طريقة صناعة الشامبو الطبيعي

نتناول أيضًا وصفة أخرى لتحضير الشامبو في المنزل، ؤجب إتباع المقادير التالية:

نصف كوب من الماء المقطر.

10 ملاعق من الروز ماري أو اللافندر.

10 قطرات من زيت مناسب للشعر سواء زيت زيتون أو جوز هند أو لافندر.

نصف فنجان من الجلسرين المبشور.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

تحضير شامبو الشعر

في وعاء مناسب على النار يتم إضافة كمية من الماء ثم يتم إضافة كل الأعشاب.

يتم تغطية القدر ثم يتم رفعه من على النار.

يتم تصفية المزيج بعد ساعة.

وضع الصابون المبشور في وعاء عميق حتى يذوب.

خلط مزيج الأعشاب مع الصابون.

ضعي الشامبو في زجاجة محكمة الغلق وتحفظ داخل الثلاجة.