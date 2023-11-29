انت الان تتابع خبر "أحدهم يحمل سيفًا" مشاجرة بين أشخاص أثناء التطعيس في منطقة صحراوية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع مشاجرة عنيفة في منطقة صحراوية مخصصة للنزهة والتعطيس في المملكة. يظهر في الفيديو شخص ينزل من سيارته ويحمل سيفًا كبيرًا في يده ويخفيه خلف ظهره. تعرض حامل السيف لهجوم من عدة أشخاص وتبادل الطرفان الضربات قبل أن يقرر الهروب. حاول حامل السيف اللحاق بسيارته ولكنه نجح في الهروب ومغادرة المكان بسرعة. لم يتضح حتى الآن سبب وقوع المشاجرة التي انتهت دون وقوع إصابات، وفقًا للفيديو المتداول.