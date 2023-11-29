انت الان تتابع خبر"شهر ديسمبر يحمل الكثير من الكوارث".. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيحدث بكل ثقة والجمهور مصدوم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - زعمت الشهيرة ليلى عبد اللطيف، المعروفة بسيدة التوقعات، أن شهر ديسمبر القادم سيكون مليئًا بالمصائب والمفاجآت الغير سارة.

توقعت ليلى عبد اللطيف أن يتم إعلان حالة الطوارئ في إحدى الدول العربية بسبب حدوث أحداث مؤسفة خلال الأيام القليلة القادمة.

تحدثت عن احتمالية حدوث انقلابات عسكرية وغير عسكرية في قارة إفريقيا، وأيضًا توقعت اندلاع حرب أهلية في عدة دول أفريقية، بالإضافة إلى انتشار أمراض وأوبئة خطيرة.

وصرحت ليلى عبد اللطيف على قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب": "أتوقع أن يكون شهر ديسمبر خطيرًا على بعض دول العالم، وأن يسبب الكثير من القلق في لبنان من الجنوب إلى الشمال".

وأضافت: "هناك موجة من الخوف والرعب تجتاح أمريكا بسبب حدوث أحداث مؤسفة، وستواجه تحديات كارثية".

واختتمت قائلة: "تواجه تركيا فيضانات وأحداث مؤسفة، مما يثير الذعر بين السكان، وبالتالي قد يضطر الرئيس التركي إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد".