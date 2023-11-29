انت الان تتابع خبر الشتاء العنيف سيترك الناس خلفه جثثًا.. والأرصاد المصرية تحذر المواطنين من الإصابة بمرض شتوي خطير طيلة هذا الأسبوع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، وذلك بعد التقلبات الجوية التى شهدها الطقس خلال الأيام الماضية.

وقالت «غانم»، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «ten»، الأربعاء، إن الأحوال الجوية بدأت تستقر فى معظم أنحاء الجمهورية، حيث بدأت سرعات الرياح فى الاعتدال، بالإضافة لوجود مرتفع جوى يتسبب فى زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار وبالتالى تكون الأجواء لطيفة تمامًا.

وأضافت أنه مع غياب أشعة الشمس وبدء ساعات الليل تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر.

وأوضحت أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا خلال الأيام المقبلة بشكل طفيف بمعدل درجة أو اثنتين لتكون بين 23 و24 درجة مئوية خلال فترة النهار لتكون الأجواء لطيفة صباحًا وباردة مساءً.

وأشارت إلى أن ظاهرة الشبورة المائية ستظل مستمرة، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها تؤدى لانخفاض طفيف فى الرؤية الأفقية وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير حتى بداية الأسبوع المقبل، مشددة على ضرورة الحذر من التفاوت بين قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.