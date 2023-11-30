انت الان تتابع خبر بدء العد العكسي..ثلاثة ايام فقط تفصل مصر عن هاذي الكارثة..ليلى عبد اللطيف تكشف عن هذا التوقع وهي تغالب دموعها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها للأسابيع المقبلة، حيث حذرت من وقوع أحداث مؤسفة في إحدى الدول العربية وكوارث في دول أجنبية. وتوقعت أن تعلن إحدى الدول العربية حالة الطوارئ بسبب هذه الأحداث المؤسفة خلال الأسابيع القادمة. وتحدثت أيضًا عن انقلابات عسكرية وغير عسكرية في إفريقيا، وتوقعت أن نشهد اندلاع حرب أهلية في بعض الدول الأفريقية، بالإضافة إلى انتشار كبير للأمراض والأوبئة الخطيرة. وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن شهري نوفمبر وديسمبر ستكونا خطيرتين على بعض دول العالم، وستحملان الكثير من القلق على لبنان من الجنوب إلى الشمال. وأكدت أن هناك موجة من الخوف والرعب تجتاح أمريكا بسبب أحداث مؤسفة، وستكون أمام انتكاسة تشبه الكارثة. وتوقعت أيضًا حدوث فيضانات وأحداث مؤسفة في تركيا، ما سيثير الذعر بين السكان ويجعل الرئيس التركي يعلن حالة الطوارئ في البلاد. وأكملت ليلى عبد اللطيف بالقول إن الفترة المقبلة ستكون من أخطر الفترات التي ستشهدها منطقة الجنوب وخاصة مدينة صيدا، حيث قد تكون الأحداث المقبلة أسوأ وأصعب نتيجة لتصاعد الاشتباكات وتشمل أكثر من طرف فلسطيني.