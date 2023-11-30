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كالسحر تمامًا.. أفعى طولها مترين تسقط من جسد شاب سعودي في الشارع وتُفقد المارة صوابهم.. ما ستراه قد يجعلك تجن

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الرياض - روايدا بن عباس - في مشهد مرعب يحبس الأنفاس، نجا مواطن بأعجوبة من ثعبان دخل في ملابسه دون معرفته، حتى شعر بشيء غريب فانتفض بسرعة كبيرة وسقط الثعبان الكبير أرضًا .

وظهر الشاب في مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة وهو يخرج من منزله وإذ فجأةً ينتفض مرة واحدة ليسقط الثعبان كن ملابسه .

وجاء الشاب في المقطع وهو في حالة ذعر ورعب كبيرة بعدما سارع بالهروب من جانب الثعبان الذي أسرع بالفرار في الشارع ولم يستطع الإمساك به أو حتى لحقه .

شاهد المقطع من

pic.twitter.com/Io70zUreTq

— فيديوهات منوعة (@EsmailBaher) November 29, 2023 ">هنا

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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