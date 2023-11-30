انت الان تتابع خبر علامات الساعة تظهر في المغرب.. أب مغربي يفض بكارة ابنته الطفلة ويعاشرها معاشرة الأزواج .. وما حدث في الأخير لا يتوقعة عقل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت طفلة قاصر في المغرب لحادثة اغتصاب مروعة على مدار أربع سنوات، حيث اعتدى والدها عليها بشكل متكرر. هذه الحادثة الصادمة أثارت استياء وغضب جميع المغاربة.

ووفقًا لتقرير صحيفة "الصباح"، فإن الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل والدها لمدة 4 سنوات، مما أدى إلى فقدان عذريتها.

وأفادت الصحيفة بأن الطفلة قدمت شكوى لجمعية "ما تقيش ولدي"، التي تعنى بشؤون الأطفال، تفيد بأن والدها كان يستغل غياب والدتها التي تعمل كخادمة في البيوت، ليعتدي جنسيًا عليها. وكانت الطفلة في تلك الفترة لم تتجاوز سن الـ 9.

وأضافت الصحيفة أن والدها كان يجبرها على تناول حبوب منع الحمل الخاصة بوالدتها، وعندما ترفض تلبية رغباته الجنسية، كان يعذبها جسديًا. وقد تسببت هذه التعذيبات في تدهور حالتها النفسية وتراجع تركيزها في الدراسة.

وأفادت الطفلة الضحية أنها سبق وأخبرت والدتها بما يحدث بينها وبين والدها، ولكنها لم تتخذ أي إجراءات.

وقد اتصلت الجمعية بالدرك الملكي في الرباط لإبلاغهم بالحادثة، وتم وضع الأب المتهم تحت الحراسة النظرية، في حين ترقد الطفلة في مستشفى الأطفال في العاصمة، حيث تتلقى العلاج النفسي والطبي.