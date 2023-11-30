انت الان تتابع خبر عاجل في الأردن.. رياح هوجاء ودرجات حرارة جنونية في هذه المنطقة، والأرصاد تناشد السكان والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفاد موقع "طقس العرب" الإقليمي بأن الطقس يستقر بوجه عام، الخميس، وتكون درجات الحرارة حول مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

ورجح "طقس العرب" أن يكون الطقس بارداً، خلال ساعات ليل الخميس، في عموم مناطق الأردن، لتصل درجات الحرارة مع ساعات الفجر وصباح الجمعة الباكر إلى حدود 12 درجة مئوية.

وأشار إلى أن يكون الطقس مائلاً للبرودة في الجبال ولطيفاً في بقية المناطق، إلى جانب ظهور السحب العالية، أما الرياح تكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

ولفت أن تكون درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان، حوالي 19 درجة مئوية.

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ساعات النهار

وفي يومي الأربعاء والخميس، يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من العام، مع بقاء الطقس في ساعات النهار مائلا إلى البرودة في عموم المناطق، بينما يكون باردا ليلا مع ظهور كميات من السحب المتفرقة.

وخلال ساعات ليل الأربعاء، تسود أجواء باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجهٍ عام، في مناطق الأردن.