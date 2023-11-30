انت الأن تتابع خبر بسر الخلطة الأصلية.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش زي الأصلي بأبسط الخطوات والمقادير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحب الكثير من الأشخاص تناول الدجاج المقرمش، والمعروف أن سلسلة كنتاكي هي أكبر سلسلة مطاعم عالمية، يبحث الجميع بالطبع عن سر الخلطة والتتبيلة التي يوضعونها على الدجاج لكي يكتسب هذا المذاق والمظهر المميز والفريد، إنها وجبة خفيفة لذيذة ومحببة للكبار والصغار على حد سواء، ولكن يمكن أن تتعلم طريقة تحضير فراخ كنتاكي بأسرارها المعروفة، لكي لا تحتاج ربة المنزل إلى شرائها مرة أخرى بأسعار مرتفعة.

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

يتميز الدجاج المقلي بشكل عام بأنها من الوجبات السريعة التي يفضله الكثيرون، وغالبًا ما يحاول الناس العثور على طرق صحية لإعدادها بنفس طعم وجودة المطاعم الشهيرة مثل كنتاكي، وذلك لتناولها في أي وقت دون الحاجة لدفع أموال كبيرة، في حين تهتم ربات البيوت بتقديم أطباق متميزة ونظيفة لعائلاتهن، ويمكن تقديم هذا النوع من الطعام في أي وقت سواء في وجبة الغداء أو العشاء.

فراخ كنتاكي هي واحدة من أشهر المأكولات السريعة، وهي لا تستغرق وقتًا طويلًا للإعداد، ممكن تحضيرها ووضعها في الفريزر لتكون جاهزة للتحضير فقط، هذه الوجبة سهلة الحمل معك في نزهاتك في المنتزهات ويسهل تجهيزها أثناء قضاء العطلات كوجبة خفيفة وسهلة.

مقادير تحضير دجاج كنتاكي المقرمش

باستخدام تلك المكونات الضرورية يمكن الحصول على أجنحة الدجاج المقرمشة التي تشبه أجنحة كنتاكي.

ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.

ملعقة ليمون صغيرة.

ملعقة خل أبيض صغيرة.

ملعقة شطة صغيرة.

ملعقة من الزنجبيل الناعم صغيرة.

ملعقة قرفة صغيرة.

ملعقة كاري صغيرة.

ملعقة من البابريكا صغيرة

ملعقة من الكمون المطحون صغيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

زيت قلي.

عدد من 2 – 3 بيضات.

كوب من البقسماط المطحون.

كوب من الدقيق.

كورن فليكس.

بصلة متوسطة الحجم ومفرومة جيداً فرم ناعم.

فرخة مقطعة إلى 8 قطع لا يزيد وزنها عن كيلو جرام، أو يمكن استبدالها بدبابيس فراخ متوسطة الحجم.

طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش

قومي بوضع جميع التوابل معا وأضيفي الليمون والخل الأبيض ثم قومي بتتبيل الفراخ بهذا الخليط.

يجب وضع الدجاج في كيس بلاستيكي أو علبة محكمة الإغلاق من علب الثلاجة لمدة لا تقل عن يوم كامل قبل أن يتم استعدادها للطهي.

في اليوم التالي، قومي بإضافة نفس التوابل المستخدمة سابقًا على البيض ومسحوق الخبز، ثم يوضع الدجاج المقطع إلى 8 قطع فوقهم.

يتم إعداد الدقيق والبقسماط المطحون واستخدامهما لتتبيل الفراخ، مع تكرار وضعهما على التتبيلة ثم الماء، وكرري هذه الخطوات لإعداد طبقات مقرمشة حسب الرغبة.

تؤخذ قطع الدجاج وتضاف إلى زيت ساخن على النار بتقليل الحرارة للتأكد من تحميرها جيدًا من جميع الجوانب، ولضمان عدم وجود تكتلات دم أو قطع غير ناضجة في الداخل.

يتم تقديم الدجاج الساخن مع سلطة الكول سلو والبطاطس المحمرة، أو يمكن تقديمه مع المكرونة والكاتشب وفقًا للرغبة.

إذا كنتي ترغبين في الاحتفاظ بالفراخ في الفريزر، بعد الخطوة الأولى يُمكنكِ بسهولة وضعها في الثلاجة أو الفريزر، وسيتم الانتهاء من التجهيزات المتبقية في أي يوم ترغبين في تحضيرها.

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش