انت الأن تتابع خبر جددي وغيري الروتين.. فطري أولادك بالقرص الفلاحي بالعجوة الهش واللذيذة بدل السندوتشات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد القرص الفلاحي بالعجوة من المعجبنات الخفيفة واللذيذة، التي يحب تناولها العديد من الأشخاص في فصل الشتاء أو الصيف بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتتنوع طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث أنه يمكن عملها بالعجوة واليانسون أو القرص بالملبن على حسب الرغبة، ويقوم الكثيرون بتحضيرها في المناسبات أو الأعياد، حيث أنه تعد من الأكلات المشهورة، لذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضير القرص الفلاحي بالعجوة اللذيذة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل القرص الفلاحي بالعجوة

تحتوي القرص الفلاحي بالعجوة على بعض المكونات التي تعطيها مذاق رائع ولذيذ وهي كالتالي:-

كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدام.

نصف كيلو من السمنة.

كيلو من العجوة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير القرص الفلاحي

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل القرص الفلاحي بالعجوة اللذيذة في المنزل وهي كالتالي:-

تحضير إناء عميق ونضع به الدقيق المنخول ثم نضيف إليه الفانيليا ونقلب جيداً، ثم نضيف السمنة ونفرك المكونات جيداً.

ثم نقوم بتحضير كوب من الماء ونضع به الخميرة حتي نختبرها ونتركها جانباً لمدة خمس دقائق حتي تتفاعل وتختمر.

بعد ذلك نضيف الخميرة الي الدقيق بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتي الحصول على عجينة متماسكة وطرية.

نقوم بعد ذلك بتغطية العجينة ونتركها لمدة ساعة الي ساعتين حتي تخمر ويزداد حجمها.

وحينما العجينة تخمر نقوم بتحضير إناء مناسب وننزع النواة من العجوة ونهرسها حتي تصبح عجينة متماسكة.

قومي بتقطيع عجينة العجوة علي شكل كرات صغيرة الحجم ونقوم أيضاً بتقطيع العجينة الي كرات متوسطة.

نقوم بعد ذلك بفرد العجينة ونضيف عليها العجوة ثم نلفها على شكل كرة ثم نضعها في صينية الفرن المدهونة بالزيت.

قومي بتكرار تلك الخطوات السابقة حتي الانتهاء من العجين بالكامل ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها على درجة حرارة متوسطة.

نخرج الصينية من الفرن عندما تنضج تماماً ثم نتركها لكي تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.