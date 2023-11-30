يقضي الحوائج ويمنع الفقر.. دعاء سورة الواقعة المُجرب لفك الكرب وزيادة الرزق

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رياض - احمد صلاح - تعدّ دعاء سورة الواقعة من بين الأدعية المألوفة التي يحتاجها البعض، ايضا نظرًا لأن هناك العديد من الناس يبحثون عن سورة تجلب الرزق وتُنفس الكرب. كما ان في الحقيقة يحمل القرآن الكريم بركة كبيرة، وكذلك هناك أسباب يجب اتباعها للحصول على الرزق، مثل اتخاذ الأسباب المناسبة والبحث عن وظيفة.

ايضا هناك أدعية وأذكار يمكن أن تجلب الرزق، مثل قراءة سورة الواقعة قبل النوم يوميًا، وكذلك تكرار دعاء سيدنا موسى “رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ” نحو 200 مرة أو أكثر يوميًا، وكذلك كثرة إرسال الصلاة والسلام على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

دعاء سورة الواقعة

سورة الواقعة هي واحدة من السور المعروفة باسم سورة قضاء الحوائج والفقر وفك الضيق. وتحتل المرتبة الخامسة والخمسون بين المائة والأربعة عشر من سور القرآن الكريم. تحتوي السورة على تسعة وتسعين آية، وثلاثمائة وتسعة وسبعين كلمة، وألف وستمائة واثنان وتسعون حرفًا.

دعاء سورة الواقعة لفك الكرب وزيادة الرزق

كذلك يجب علينا أن نُرَدِّد الأدعية التالية ونلتمس من الله دومًا أن يحقق لنا ما نتمناه ويخلصنا من أعباءنا وهمومنا، كما ان يجب علينا أن نخصِّص جزءًا من دعائنا للتضرع لله بالأدعية التي تُلقَى بعد قراءة سورة الواقعة، ومن أمثلة تلك الأدعية المذكورة:

اللهم إني اسألك ان تأتي برزق من عندك تقطع به علائق الشيطان من قلبي، فإنك أنت الله الحنان المنان السلطان الديان الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الغني المغني الكريم المعطي الرزاق اللطيف الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجود والكرم، اللهم إني أسألك وبحق حقك وكرمك وفضلك وإحسانك يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا ملك الدنيا والآخرة، يا صادق الوعد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد واله، اللهم يسر أمر رزقي واعصمني من طلبه ومن كثرة الهم به ومن الذل للخلق بسببه ومن التفكير والتدبر في تحصيله وأجعل لي سببًا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية وتول أمري بيدك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا لأحد من سواك واهدني صراطك المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد واله.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله، يا واحد يا أحد يا وتر يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا غني يا مغني يا باسط يا ملك ذي لطف خفي، يا ذي نور الله الذي له العظمة والكبرياء.

يقضي الحوائج ويمنع الفقر.. دعاء سورة الواقعة المُجرب لفك الكرب وزيادة الرزق