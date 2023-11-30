كارثة الجنيه المصري تتعاظم... الدولار يسحق الجنيه في السوق السوداء تمامًا وينهيه، وسعر الصرف اليوم جنوني بكل المقاييس

انت الان تتابع خبركارثة الجنيه المصري تتعاظم... الدولار يسحق الجنيه في السوق السوداء تمامًا وينهيه، وسعر الصرف اليوم جنوني بكل المقاييس والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية قفزة كبيرة في الفترة الماضية ليصل إلى 51 جنيه مصري للبيع، ليستمر مستقرًا على هذا السعر حتى اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

فقد جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم بقيمة 51 جنيه للبيع، أما سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء فقد جاء بقيمة 50 جنيه للشراء، ولا توجد أي دلالات على انخفاض أو عودة الارتفاع مرة أخرى في الوقت الحالي.