دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم لبان الدكر والفازلين اقوي منتج طبيعي لتبييض الوجه وشد التجاعيد من أول استعمال حيث أن كل فتاة تحلم بأن يكون لديها بشرة ناعمة وصحية بدون أي تصبغات وبقع ويسعون لشراء المنتجات الكيميائية من الصيدلية والتي لا تعطي النتيجة المطلوبة ولذلك يقوم بعض النساء باستخدام المنتجات الطبيعية مثل وصفة لبان الدكر والفازلين.

فوائد وصفة لبان الدكر والفازلين و مكوناتها

["وصفة صاروخية للتبييض".. كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع والتصبغات من أول استعمال .. هيخليكي زي لهطة القشطة!!!]

“وصفة صاروخية للتبييض”.. كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع والتصبغات من أول استعمال .. هيخليكي زي لهطة القشطة!!!

تحتوي وصفة لبان الدكر والفازلين على العديد من الفوائد التي تعطيها للبشرة تساعدها على التخلص من البقع والتصبغات الناتجة عن التعرض المستمر للشمس وشد التجاعيد التي تكون موجودة حول العين وتتكون الوصفة من الآتي :

القليل من زيت الزيتون مع معلقة من الفازلين وملعقة من النشا.

بالإضافة إلى إحضار ثلاث معالق من لبان الدكر والقليل من ماء الورد مع عصير الليمون.

طريقة تحضير وصفة لبان الدكر والفازلين

يمكنك تحضير الوصفة من خلال الخطوات التالية:

يجب أن تقوم بنقع لبان الدكر في الماء لمدة 48 ساعة حتى يتم التخلص من أي أضرار موجودة فيه مع وضعه علي النار حتي يذوب تماما.

وبعد ذلك يتم وضع النشا والفازلين على خليط لبان الدكر مع التقليب جيدا لكي تمتزج المكونات معا.

وقبل أن يتم وضع الوصفة على الوجه يجب أن يتم غسله جيدا بالغسول المخصص للبشرة.

ثم تطبيق الوصفة على الوجه وفردها بشكل متساوي.

وللحصول على نتائج أفضل يمكنك تطبيق الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.