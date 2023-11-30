[«مش هتصدق كام يوم»..هل تعلم كم يحتاج المواطن المصري أن يوفر من راتبه السنوي لشراء آيفون 15 الجديد؟]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشر موقع Reddit ، المتخصص في أخبار التكنولوجيا رسمًا يوضح المبلغ الذي يحتاجه الشخص في كل بلد لإنفاقه من راتبه السنوي في المتوسط حتى يتمكن من شراء هاتف “iPhone 15” الجديد ، والذي يكشف عن تكلفة هذا الهاتف أو سعره المناسب الهاتف، يُعتبر هذا الهاتف مرتفع الثمن أو فى متناول اليد، وحجم التباين فى ذلك من دولة إلى أخرى.

السعر المعلن للهاتف الجديد

اعتمد الموقع على السعر المعلن للهاتف الجديد ، ومقارنته بمتوسط الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في كل دولة سنويًا ، ثم حساب المبلغ الذي يجب على الموظف العادي اقتطاعه من راتبه السنوي من أجل تأمين سعر الهاتف الجديد “ جهاز iPhone مقاس 14 بوصة،والمعروف أن السعر الرسمي لسلسلة “iPhone514” يتراوح بين 800 دولار و1200 دولار.

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رسمًا يوضح المبلغ الذي يحتاجه الشخص في كل بلد لشراء جهاز ايفون 15

وخلص الرسم البياني إلى أن أصعب مكان للحصول على هاتف “iPhone” الجديد والأغلى في العالم مقارنة بالرواتب هو نيجيريا ، حيث يبلغ سعر الهاتف الجديد 69٪ من راتب الموظف لمدة عام كامل ، تليها كينيا ، حيث يحتاج الموظف إلى تخصيص 63٪ من راتبه لمدة عام كامل حتى يشتري الهاتف الجديد ثم بنجلاديش حيث يحتاج الموظف 59٪ من دخله السنوي لشراء iPhone 15.

أما أفضل دولة في العالم من حيث قدرة الموظف على شراء الهاتف الجديد ، فهي لوكسمبورغ ، حيث تبدو رواتب الموظفين مرتفعة ، حيث يحتاج الموظف فقط 1.61٪ من راتبه السنوي لشراء هذا الهاتف ، وبعد ذلك سويسرا حيث يحتاج الموظف فقط 1.67٪ من راتبه. ثم الولايات المتحدة حيث ينفق الموظف 1.84٪ من راتبه ليحصل على iلايفون الجديد.