انت الان تتابع خبر ملكة التوقعات ليلى عبداللطيف تظهر مجددًا... رفعت اصبع التحذير هذه المرة لبلدها لبنان، وما توقعت حدوثه هناك تدمع له العين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الخاصة بموقع “يوتيوب” عن بعض التوقعات الخاصة بنهاية عام 2023 وبداية 2024.

توقعات ليلى عبد اللطيف

كارثة عالمية: توقعت ليلى عبد اللطيف أن عام 2024 سيكون بداية الجوع وسوء التغذية في أكثر من دولة في العالم، وخاصة آسيا وأفريقيا وأفغانستان وغانا والسودان.

كما توقعت أن يكون موسم الشتاء القادم الأخطر على العالم والبشرية، لأنه يتزامن مع موجات برد وثلوج بشكل غير متوقع على بعض الدول العربية والأجنبية، مما سيؤدي إلى حالة كبيرة من الوفيات في عدة دول.

أحداث مثيرة في لبنان: توقعت العرافة أن تعود زحمة شديدة على محطات الوقود وأزمة الكهرباء تتشدد في أكثر المناطق اللبنانية مجددا. كما توقعت أن تعود المظاهرات مجددا في المناطق اللبنانية خلال الفترة القادمة.

أحداث مثيرة في العالم: توقعت العرافة اللبنانية أن يتجه الإعلام مجددا على تسليط الأضواء لبعض البنوك الأجنبية، وأن يشهد العالم في أكثر من دولة المزيد من الحرائق، وقد يكون أغلبها مقصوداً وبشكل إجرامي ومنظم.

تعتبر توقعات العرافة اللبنانية مجرد تكهنات، ولا يمكن الجزم بصحتها أو خطئها.