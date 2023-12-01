تنبيه عاجل من المرور السعودي.. أي شخص يوقف سيارته بعد اليوم عقوبته في هذه الاماكن عقوبته صارمة

انت الان تتابع خبر تنبيه عاجل من المرور السعودي.. أي شخص يوقف سيارته بعد اليوم عقوبته في هذه الاماكن عقوبته صارمةوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت السلطات المرورية في المملكة العربية السعودية اليوم من التصرف غير المسؤول والوقوف على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة حول المدارس. ويأتي هذا التحذير في إطار حرص السلطات على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وضمان عبورهم بأمان إلى مدارسهم.

وأكدت السلطات المرورية في إنفوجرافيك نشره الأربعاء أن وقوف المركبات على الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة يعرقل حركتهم ويعرض حياتهم للخطر. ولذلك، يجب على جميع السائقين أن يكونوا مسؤولين ويحترموا قوانين المرور والتعليمات الصادرة من السلطات المختصة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل وجود مشاكل متكررة في العديد من المدارس، حيث يتعرض الطلاب للخطر عند عبورهم الشوارع بسبب وجود مركبات متوقفة على الأرصفة. وبالتالي، فإن السائقين يجب أن يكونوا مدركين للمخاطر التي يتعرض لها الطلاب ويتجنبوا الوقوف في الأماكن المحظورة.

وعليه، فإن السلطات المرورية تدعو جميع السائقين إلى توخي الحذر والانتباه عند قيادة المركبات بالقرب من المدارس والامتناع عن الوقوف على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة. وعلى الطلاب أيضًا أن يكونوا حذرين ويتبعوا قواعد السلامة عند عبور الشوارع، وأن يتجنبوا الاقتراب من المركبات المتوقفة على الأرصفة.

في النهاية، فإن سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات هي أمر بالغ الأهمية، ويجب على الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم ويعملوا سويًا لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي خطر قد يواجههم على الطرقات.