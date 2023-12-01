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رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية لصبغ الشعر باللون البني، وذلك لتجنب أضرار الصبغات الكيميائية التي قد تتسبب في تلف الشعر وتقصفه بالإضافة إلى تساقط كمية كبيرة من الشعر مع الاستخدام المستمر، وفيما يلي سوف نتعرف على أشهر وأبرز الطرق الطبيعية، ونصائح مهمة يجب اتباعها ليستمر اللون لأطول فترة ممكنة.

صبغ الشعر للون البني بالقهوة

تعد القهوة من أشهر الطرق الطبيعية لصبغ الشعر باللون البني، وذلك لأنها تحتوي على مادة الكافيين التي تعطي الشعر لونًا بنيًا غامقًا، ولصبغ الشعر بالقهوة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

احضري كوبًا من القهوة السوداء القوية.

اتركي القهوة حتى تبرد تمامًا.

ثم بعد ذلك أضيفي إلى القهوة القليل من الخل الأبيض أو عصير الليمون، وذلك لمساعدة القهوة على التصاق بالشعر.

ضعي القهوة على شعرك واتركيها لمدة 3 ساعات فأكثر.

ثم بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا بالماء البارد.

الشعر البني طبيعيًا باستخدام الشاي الأسود

الشاي الأسود أيضًا من الطرق الطبيعية لصبغ الشعر باللون البني، وذلك لأنه يحتوي على مادة التانين التي تعطي الشعر لونًا بنيًا فاتحًا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

احضري كوبًا من الشاي الأسود.

اتركي الشاي حتى يبرد تمامًا.

ثم بعد ذلك أضيفي إلى الشاي القليل من الخل الأبيض أو عصير الليمون، وذلك لمساعدة الشاي على التصاق بالشعر.

ضعي الشاي على شعرك واتركيه لمدة ساعتين على الأقل.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء البارد.

نصائح لصبغ الشعر طبيعيًا

هناك العديد من النصائح التي سنقدمها لك لكي تستطيعين صبغ شعركِ بمكونات طبيعية دون استخدام أي مواد كيميائيه ضارة تقوم بإتلاف شعرك فيما بعد، ومن أبرز هذه النصائح التالي:

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم قبل صبغه.

قد تختلف درجة اللون البني الناتجة عن الصبغة الطبيعية حسب لون شعرك الأصلي.

قد تحتاجين إلى تكرار عملية الصبغة عدة مرات للحصول على اللون المطلوب.

إذا كان شعرك فاتحًا، فقد تحتاجين إلى استخدام كمية أكبر من الصبغة للحصول على اللون المطلوب.

بدون صبغة أو مواد كيميائية.. اصبغي شعرك للون البني طبيعيًا بمكونات من البيت