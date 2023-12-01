انت الان تتابع خبر سيدة أعمال سعودية 33 عاما ثرية جداً تعرض 5 مليون لمن يتزوجها مقابل شـرط واحد رفضه كثيرون ستنصدم عندما تتعرف عليه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أوضحت المجلة أن السيدة رفضت الكشف عن هويتها وأعربت عن اختيارها لمجلة رؤى بوصفها مجلة طويلة الأمد في مجال الاهتمام بالمرأة ومشاكلها وهمومها وتطلعاتها. وأضافت أن مسألة الزواج ليست الهاجس الوحيد بالنسبة لها، حيث كانت تجربتها الأولى في الزواج فاشلة بكل المقاييس. وأشارت إلى أن سبب طلاقها يعود لجشع زوجها وحبه للمال على حسابها.

وأوضحت السيدة أنها لا تهتم حاليًا بما إذا كان الرجل يبحث عن حالها أم لا، حيث أنها صابرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ولم تعد قادرة على التحمل. ولذلك، فهي تبحث عن رجل يحترم العشرة الزوجية ويقدرها ويؤدي واجباتها. وهي مستعدة لأن تكون له زوجة بطريقة المسيار، وتستطيع أن تمنحه مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي مع الإقامة معها في الفيلا الخاصة بها، بشرط أن يوافق على جميع الشروط التي ستحددها لاحقًا.

ودعت السيدة الثرية جميع الأشخاص الراغبين في عقد القران بها أن يرسلوا رسالة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة، تحتوي على الاسم ورقم الهاتف الشخصي والعمر. حتى تتمكن من الاتصال بهم لاحقًا.

ويشير إحدى الدراسات السعودية إلى أن العنوسة ستؤثر على مليون ونصف المليون امرأة سعودية. وتعزو الدراسة سبب هذه الظاهرة إلى الثقافة والأفكار القديمة. وتقول الفتيات اللواتي شملتهن الدراسة إن الآباء يعرقلون زيجاتهن بسبب عدة عوامل، مثل الرفض بسبب الحسب والنسب والجشع في الاستحواذ على راتب الفتاة أو من أجل الميراث الكبير والخوف من وصوله لأيدي الغرباء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم توفر الغطاء القانوني الذي يدعم المرأة ويقف إلى جانبها يعوق الزواج، حتى في حالة توفر الشروط الدينية والمعيشية للعريس. وتشير الفتيات إلى أن محاولاتهن في الزواج تصطدم بتعنت الأهل ورغبتهم في تحقيق جميع الشروط التي يرونها ضرورية في العريس.

وفي استطلاع رأي آخر، قالت الشابات السعوديات إن الشباب السعودي يتجنبون الزواج بسبب التكاليف المادية الباهظة وخوفهم من مسألة الطلاق. وارتفعت نسبة الطلاق في المملكة في السنوات الأخيرة من 25% إلى 60% خلال العقدين الماضيين.