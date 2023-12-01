انت الان تتابع خبر احصلي على بشرة نضرة ولامعة مثل الأطفال.. خلطات طبيعية لبشرة خالية من الشوائب والنتيجة مضمونة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أهم ما تسعى له كل سيدة وفتاة هو الحصول على بشرة صافية ونضرة خالية من أي شوائب، مثل التصبغات والبقع الداكنة والنمش وغيرها من المشكلات الأخرى، التي تشوه من نضارة البشرة، ولذلك جئنا لك من خلال هذا المقال التالي، ببعض الوصفات الطبيعية التي تعد حل مثالي لمعالجة شوائب البشرة، من دون استخدام أي منتجات كيميائية قد تضر بصحة البشرة، وتجعلها أكثر عرضة للعديد من المشكلات مثل حب الشباب وغيرها.

وصفة القهوة والزبادي:

حتى نحصل على بشرة نضرة خالية من الشوائب، لابد من الالتزام بخطوة تقشير البشرة، من أجل التخلص من خلايا الجلد الميت، التي تجعل البشرة أقل نضارة وأقل صحة، وتعد تلك الوصفة واحدة من أفضل الخلطات الطبيعية للتقشير.

المكونات اللازمة:

¼ كوب من الزبادي كامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

طريقة التحضير والتطبيق:

في بولة صغيرة نصنع خليط متجانس من الزبادي والقهوة.

ثم نقوم بتطبيق هذا الخليط على الوجه، وندلك بعدد من الحركات الدائرية لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

بعد ذلك، يشطف الوجه بالماء الفاتر بمجرد مرور 15 دقيقة من الوقت.

ويجفف الوجه ويرطب بشكل جيد، وتكرر تلك الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع.

وصفة بياض البيض والعسل:

العسل يتميز بخصائصه الفائقة على ترطيب البشرة، كما أن الليمون يحتوي على العديد من العناصر المغذية للبشرة وأهمها فيتامين (سي)، الذي يكسب البشرة البياض والنضارة.

المكونات اللازمة:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الصافي.

عصير نصف ليمونة طازجة.

طريقة التحضير والتطبيق:

في بولة مناسبة نشكل خليط متجانس من البيض والعسل والليمون.

بعد ذلك، نقوم بتثبيت هذا الخليط على الوجه بعد شطفه بشكل جيد باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة.

ثم يشطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر بمجرد جفاف الخليط على الوجه.

وتجفف البشرة وترطب بشكل جيد باستخدام الكريم أو زيت جوز الهند.

ومن الأفضل تكرار تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع، للحفاظ على بشرة نضرة وصافية.

وهكذا نكون وصلنا لخاتمة هذا المقال، وذكرنا لك عدد من الوصفات الطبيعية، التي تتضمن مكونات متوفرة في أي منزل، الحصول على بشرة نضرة، للتخلص من أي شوائب قد تفسد من جمال بشرتك الطبيعي.