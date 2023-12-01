انت الان تتابع خبر اقترب موعد المفاجأة التي ستغلي صدوركم.. ليلى عبد اللطيف تبكي على الهواء وتحذر الجميع من كارثة مروعة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دعت الفلكية ليلى عبد اللطيف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأيام القادمة، حيث كشفت عن توقعاتها بحدوث كارثة ستهز قلوب الجميع.

وفي تنبؤها المثير للجدل، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى انتشار وباء جديد وخطير في المرحلة المقبلة، والذي سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وتوقعت الفلكية اللبنانية أن يكون موسم الشتاء القادم الأخطر على مستوى العالم، حيث ستترافق معه موجات برد غير مسبوقة.

وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية، ما سيتسبب في حالات وفاة في عدة دول.

وأكدت أن العالم يعيش حالة من التوتر والقلق بسبب حدث عالمي قادم، حيث أعلنت بعض الدول حالة الطوارئ وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف حدوث أحداث مؤسفة في بعض الأماكن في دول عربية وأجنبية حول العالم، وأشارت إلى أنه سيحدث اغتيال في أحد المطارات، وسيكون ضحية هذا العمل الإجرامي إحدى الشخصيات المعروفة.