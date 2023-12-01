انت الان تتابع خبر وفر رصيدك من الآن... اسهل طريقة لإلغاء الرسائل التي تستهلك رصيد زين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - طريقة إلغاء الرسائل التي تستهلك رصيد زين والخدمات التي تقدمها شركة زين للعملاء عن طريق إرسال بعض الرسائل المجانية، أو الاتصال بأحد خدمات العملاء التابعة لشركة زين، أو حتى الموقع الرسمي لشركة زين.

حيث تقوم شركة زين بتقديم العديد من الخدمات الخاصة بالمكالمات أو باقات الأنترنت، ومن خلال موقع زيادة سوف نقوم بشرح طريقة إلغاء الرسائل التي تستهلك رصيد زين بشكل كبير، وأكثر المعلومات الخاصة بتلك الشركة بالنسبة للعملاء.

طريقة إلغاء الرسائل التي تستهلك رصيد زين

يوجد بعض الرسائل الدعائية الغير مهمة التي تسبب بعض من الإزعاج للعملاء المشتركين في خدمات زين ويريدون إلغائها.

قد وفرت شركة زين إمكانية الاشتراك والإلغاء في الخدمات التي ترسل إلى عملائها عن طريق إرسال بعض من الرسائل المجانية، وطريقة إلغاء الرسائل التي تستهلك رصيد زين تتم كالآتي:

لإلغاء استلام الرسائل الغير مهمة يجب إرسال رقم 2 في رسالة نصية إلى رقم 2027.

لوقف استلام أي من الرسائل الدعائية والاعلانية من زين يجب إرسال رقم 4 في رسالة نصية إلى رقم 2027.

قم بالاتصال برقم 107، وسوف يجيبك أحد موظفي خدمة العملاء بالشركة، يمكنك أخباره بطلب إلغاء الاشتراك في خدمات زين.

يمكنك أيضًا إلغاء الاشتراك في الرسائل النصية عن طريق إرسال كلمة إيقاف أو STOP باللغة الإنجليزية إلى رقم 705000 التي قامت شركة زين السعودية بتوفيره لإيقاف الرسائل الدعائية.

طريقة إلغاء الرسائل التي تستهلك رصيد زين من الأردن:

لإلغاء خدمات زين من الأردن يجب على العميل الاتصال برقم 1234 ثم اتباع التعليمات والخطوات الخاصة بالخدمة المراد إلغائها أو بكل خدمات زين الأخرى.

يمكن أيضًا للعميل التواصل مع صفحة الدعم على تطبيق تويتر، من خلال أرسال الطلب لهم مع كتابة رقم هاتف وكتابة الرسالة الأتية:

“مرحبا أريد إلغاء الاشتراك في خدمات زين”، ثم على العميل الانتظار حتى يتم الرد عليك.

طريقة إلغاء الرسائل التي تستهلك رصيد زين من السعودية:

لإلغاء الاشتراك في خدمات زين من السعودية يجب الاتصال بهذا الكود *2116140، سوف يظهر أمامك رسالة تأكيد أنه تم إلغاء الاشتراك بالفعل في كل الخدمات المتعلقة بخدمات زين ومن ضمنهم خدمة إرسال الرسائل.

طريقة إلغاء الرسائل التي تستهلك رصيد زين من الكويت:

يوجد بعض الطرق التي تُمكن العميل من إلغاء خدمات زين الكويت، وهم:

بدء الدردشة مع بوت لزين الكويت حتى يتم معرفة المشكلة وعلاجها في أقرب وقت.

إضافة كافة المعلومات إلى الصفحة الرسمية لزين الكويت، وسيتم التواصل معك في أقرب وقت.

التواصل مع زين الكويت على تطبيق تويتر وأخبرهم بطلبك وسيتم حله في أقل وقت ممكن.