انت الان تتابع خبر الليل عذاب وكوارث جنونية.. أرصاد مصر تحذر جميع السكان من الساعات القادمة وتطلب منهم القيام بهذا الشيء الضروري على الفور والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - طقس اليوم الأول من ديسمبر. وتحذير من هيئة الأرصاد من أجواء الليل. في التقرير اليومي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية. كشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة لطقس اليوم الجمعة الأول من ديسمبر.

طقس اليوم

حيث كشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف خلال ساعات النهار. وذلك على القاهره الكبرى والوجه البحري. وكذلك محافظات السواحل الشمالية. كما يسود طقس معتدل الحرارة على مدن شمال الصعيد. مائل للحرارة على المناطق الواقعة في جنوب سيناء. حار على جنوب الصعيد. بارد خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس اليوم الجمعة

وعن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المحافظات. فقد أوضح بيان الهيئة. أنه من المتوقع أن تتأثر كلا من محافظات من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. وكذلك مدن شمال الصعيد. بشبوره مائية خلال الفترة الصباحية. وذلك اعتبارا من الساعه الرابعة وحتى الثامنة من صباح اليوم.

حالة الطقس اليوم

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تتأثر البلاد بنشاط رياح متوسط إلى معتدل على كل من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وكذلك السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وسلاسل الجبال البحر الأحمر، ومدن شمال الصعيد، وكذلك الجنوب.

حالة البحر اليوم

أما عن حالة البحر اليوم. فكشفت الهيئة أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة. وارتفاع من 0.5 إلى 1.25 متر. أما عن حالة البحر الأحمر. فسوف يكون خفيف إلى معتدل. وارتفاع الموج يكون من متر وحتى 1.75 متر.

درجات الحرارة اليوم

وإليكم بيان مفصل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة محافظات الجمهورية اليوم.