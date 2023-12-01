معجزة من رب السماء.. هذا المشروب الأخضر يطهر القولون ويخلصك من اخطر 5 أمراض فتاكة

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الرياض - روايدا بن عباس - بعد استهلاك الماء، يحتل الشاي الاخضر المرتبة الاولى الاكثر استخداما حول العالم، حيث يتوفر الشاي بثلاثة أنواع رئيسة وهي: الأسود، والأخضر، والأولونغ، وتختلف هذه الانواع فيما بينها من حيث طريقة معالجة أوراق الشاي.

لنتعرف على دور وفوائد الشاي للقولون وأهم التفاصيل حول الشاي الأخضر في السطور الآتية:

فوائد الشاي الأخضر للقولون: ما حقيقة هذه الفوائد؟

تعد أوراق الشاي الأخضر من أوراق الشاي غير المخمرة أي أنها من أكثر أوراق الشاي احتواءً على مضادات الأكسدة القوية، ومنها: مركبات البوليفينول (Polyphenols) التي تساهم بمحاربة الجذور الحرة ومسببات الأمراض السريرية المبكرة إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مجموعة من المركبات والعناصر الغذائية التي تمنح الشاي الأخضر مجموعة من الفوائد ومنها ما يعود على القولون.

من فوائد الشاي الأخضر للقولون الآتي:

الوقاية من سرطان القولون

أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي وبتراكيز عالية في الشاي الأخضر تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من

مدى تأثير استهلاك الشاي الأخضر بالحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، إذ تم اختبار تأثير الشاي الأخضر على مجموعة من فئران التجارب.

إذ أثبتت هذه الدراسات الآتي:

مادة البوليفينول تساعد في قتل الخلايا السرطانية، ومنعها من النمو.

مركبات إبيجالو كاتشين جاليت (Epigallocatechin gallate-EGCG) تثبط نشاط الخلايا الجذعية السرطانية لسرطان القولون والمستقيم مما يعيق تكاثر الخلايا.

تقليل تراكم الفضلات بالقولون

واحدة من فوائد الشاي الأخضر للقولون هي احتوائه على مادة الكافيين الطبيعية التي تسرع من حركة الفضلات في الأمعاء مما يقلل من مدة بقاء الفضلات والسموم في القولون، وتحافظ على انتظام عملية الإخراج، وهذا يقي من خطر الإصابة بالإمساك.



طرق تحصيل فوائد الشاي الأخضر للقولون

يمكن تحصيل فوائد الشاي الأخضر للقولون عن طريق استخدام مختلف أشكال الشاي الأخضر إذ يتوفر بالأشكال الآتية:

معبأ ومحلّى بالسكر.

أكياس شاي.

أوراق مجففة.

بودرة فورية.

مكملات الشاي الأخضر على شكل كبسولات أو كمستخلصات سائلة.

إذ يمكن تحصيل فوائد القولون بعدة طرق ومنها الآتي:

تحضير كوب من الشاي الأخضر، بنقع أوراق أو أكياس الشاي الأخضر في الماء المغلي لبضع دقائق لتحصيل جميع الفوائد.

رش مسحوق الماتشا وهي أوراق الشاي الأخضر الكاملة مختلفة النكهات على أطباق دقيق الشوفان والزبادي.

استخدام الشاي الأخضر في صلصات والتتبيلات لإضافة نكهة فريدة للأطعمة.



أضرار الشاي الأخضر

بعد التعرف على فوائد الشاي الأخضر للقولون ومعرفة كيف يمكن تحصيل هذه الفوائد، إليك الجانب الآخر للشاي الأخضر هو أضرار الشاي الأخضر المحتملة ومنها الآتي:

حساسية الكافيين: يعاني البعض من حساسية تجاه الكافيين إذ يعانون من رد فعل تحسسي يتمثل: الأرق، ونوبة غثيان، وتقيؤ، والقلق، والتهيج، واضطراب المعدة.

تلف الكبد: هي حالة نادرة جدًا إذ قد يسبب الإفراط بشرب الشاي بتأثير مستخلصات الشاي الأخضر سلبًا على صحة الكبد.

يسبب التزامن بين الأدوية المُحفزة للجسم والشاي الأخضر إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضريات القلب.

نصائح تهمك حول الشاي الأخضر

إليك مجموعة النصائح الآتية:

تجنب ترك أكياس الشاي تنقع كثيرًا؛ لأن ذلك يتسبب بفقدان بعض المركبات مما يقلل من الفائدة للشاي.

لا تشرب الشاي المثلج والمعبأة من قبل لأنه يحتوي على مواد حافظة لا يحتوي على قيمة غذائية عالية.

تجنب شرب الشاي بالتزامن مع الأطعمة؛ لأن الشاي يضعف من القدرة على امتصاص الحديد من الأطعمة.