انت الان تتابع خبر دموع ليلى عبد اللطيف تنهمر وتكشف عن مستقبل 3 دول عربية خلال أسبوع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبدو أن شهر نوفمبر الذي نحن في أواخره هو شهر الخراب كما توقعته العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في أحدث نبوءاتها.



وفي توقعاتها الجديدة، كشفت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف على قناة LBC اللبنانية عن توقعاتها لثلاثة دول عربية.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن السعودية

أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن هناك العديد من الأحداث التي تتوارد بين الدول العربية، وتوقعت حدوث انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي. وصفت السنة المقبلة بأنها ستكون مليئة بالازدهار والانتعاش غير المسبوق للسعودية.

وأضافت ليلى عبد اللطيف أن السعودية ستشهد بعض الكوارث مثل الزلازل وانتشار الأوبئة التي ستؤدي إلى وفاة عدد من المواطنين. ولكنها أكدت أن السعودية ستتغلب على هذه الصعوبات وسيكون هناك العديد من المفاجآت الإيجابية.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن سوريا

توقعت ليلى عبد اللطيف أن سوريا ستشهد تحسنًا في الأوضاع المائية والكهربائية والغذائية، وستشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العقارات.

وتوقعت أيضًا عودة العلاقات السورية التركية، ومساعدة المنظمات الدولية لسوريا في مجالات القمح والنفط للتخفيف من الأزمة. كما توقعت مفاوضات بين روسيا وإيران والولايات المتحدة ومصر لحل الأزمة السورية، وستلعب مصر دور الوسيط في هذه المفاوضات.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن المغرب

في توقعاتها، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن المغرب سيشهد توقيع العديد من الاتفاقيات في العام الجديد. وتوقعت أيضًا تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للكثير من الأفراد.

وتوقعت انتعاش قطاع السياحة في المغرب بشكل كبير، والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه البلاد. كما توقعت ارتفاع أسعار النفط في المغرب.