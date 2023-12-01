عاصفة تاريخية تهدد مصر.. حركة مشلولة وتحذيرات عاجلة من الدفاع المدني

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الرياض - روايدا بن عباس - توقعات طقس الغد في مصر: طقس لطيف نهارا وبارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعات الطقس في القاهرة والمحافظات الأخرى

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 23 14

وادي النطرون 24 14

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 24 15

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 23 17

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 27 13

نخل 22 6

كاترين 20 4

الطور 24 13

طابا 23 14

شرم الشيخ 28 18

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 22 13

السلوم 22 12