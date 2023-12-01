انت الان تتابع خبر اوصى به النبي ..هذا الدعاء يبطل السحر و يحمي من العين والحسد.. ردده لمره واحده فقط واحمي نفسك وعائلتك للأبد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أقوى دعاء لفك السحر وحرقه أصبح مطلب لدى البعض، حيث إن السحر من الأمور المحرمة شرعا، وعلى المصاب بالسحر خاصة سحر التفريق بين الأزواج أن يردد دعاء فك السحر والتحصين من كل الأسحار، وثبت في السنة النبوية أن الدعاء سلاح المؤمن ويحصنه ويحفظن الإنسان بإذن الله تعالى من كل كيد ساحر.

فقد ثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- علاج السحر بالدعاء, كما في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سحر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال الليث: كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه، عن عائشة قالت: سحر النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، ثم قال: "أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان: فقعد أحدهما عند رأسي, والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيما ذا؟ قال: في مشط, ومشاقة, وجف طلعة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان" فخرج إليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. اهـ.

أقوى دعاء لفك السحر

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.. بيدك الخير إنك علىٰ كل شيء قدير.. "تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب".

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع.. وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مس، ومن شر ما يسرح بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يسرح بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ماي خرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.

أقوى دعاء لفك السحر وحرقه أصبح مطلب لدى البعض، حيث إن السحر من الأمور المحرمة شرعا، وعلى المصاب بالسحر خاصة سحر التفريق بين الأزواج أن يردد دعاء فك السحر والتحصين من كل الأسحار، وثبت في السنة النبوية أن الدعاء سلاح المؤمن ويحصنه ويحفظن الإنسان بإذن الله تعالى من كل كيد ساحر..

دعاء إبطال السحر فورا

بسم الله يبطل كل سحر

بسم الله يبطل كل سحر مأكول

بسم الله يبطل كل سحر مشروب

بإسمك اللهم أبطل كل سحر مأكول مشروب

بسم الله يبطل كل سحر معقود

بسم الله يبطل كل سحر مرشوش

بسم الله يبطل كل سحرمدفون

بسم الله يبطل كل سحر محروس

بسم الله يحرق كل سحر محروس

اللهم ابطل كل سحر مدفون عند البيوت

بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الاعتاب

اللهم ابطل كل سحر مدفون في القبور

اللهم ابطل كل سحر في قبر

اللهم ابطل كل سحر في ميت في قبر

اللهم ابطل كل سحر منثور

اللهم ابطل كل سحر في عطر او بخور

اللهم ابطل كل سحر مشموم في عطر او بخور

اللهم ابطل كل سحر مكتوب

اللهم ابطل كل سحر بدم مكتوب

اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوه

اللهم ابطل كل سحر بحروف او ارقام او جداول كتبوه

اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه ونقلوه

اللهم ابطل كل سحر سفلي

اللهم ابطل كل سحر قديم قوي خفي

اللهم ابطل سحر الكواكب والنجوم

اللهم ابطل سحر عباد الكواكب والنجوم

اللهم ابطل كل الأسحار

اللهم ابطل كل الاسحار أنك أنت القوي العزيز

اللهم ابطل كل سحر في كنيسة عقدوه

اللهم ابطل كل سحر على صورة صنعوه

اللهم ابطل كل سحر في تمثال صنعوه

اللهم ابطل كل سحر في تماثل بابر ودبابيس صنعوه

اللهم ابطل كل سحر في تمثال

اللهم ابطل كل سحر في تمثال ربطوه

اللهم ابطل كل سحر في تمثال دفنوه

اللهم ابطل كل سحر في خيط عقدوه

اللهم ابطل كل سحر في خيوط عقدوه

اللهم ابطل كل سحر معقود مربوط

اللهم ابطل كل سحر من اجزاء الحيوان صنعوه

اللهم ابطل كل سحر في شعر عقدوه

اللهم ابطل كل سحر من اثار المسحور صنعوه

اللهم ابطل كل سحر من ملابس المسحور ربطوه وعقدوه

اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوه

اللهم ابطل كل سحر بدم امرأة كتبوه

اللهم ابطل كل سحر بدم امرأة صنعوه

اللهم ابطل كل سحر بذهب او فظة او نحاس او زئبق صنعوه

اللهم ابطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين

اللهم ابطل سحر الاروح

اللهم ابطل سحر قلب العقول

اللهم ابطل سحر الجنون

دعاء يبطل السحر فورا الشعراوي

كشف الإمام الراحل محمد متولى الشعراوي، في حلقة مسجلة نادرة له عن دعاء فك السحر، مؤكدًا أن السحر لا يصيب الإنسان إلا إذا أراد الله تعالى ذلك.

وأوضح الشيخ الشعراوي في تفسيره قول الله تعالى: «وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» (سورة البقرة: 102)»، أنه ما دام البشر سيتعلمون ذلك، إذن كيف يحمي الحق سبحانه وتعالى خلقه من هذه المسألة؟، يكفي أن تعلم أن الله يقول «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، فلو أنك تتبعت هؤلاء لاستذلوك، واستنزفوك، وتركك الله لهم، لأنك اعتقدت فيهم.

دعاء فك السحر

وأضاف كاشفًا دعاء فك السحر: أما إن قلت: «اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ».

وتابع: بعد أن تقول دعاء فك السحر لايمكنهم الله منك، لكن إن استجبت لهم وذهبت لهم، يقولون: سنحل لك، وبالفعل يحل لك مرة، لكن إن ابتعدت عنه "يعقد لك" حتى تذهب إليه مرة ثانية».