انت الان تتابع خبر بعد أن تحققت جميع توقعتها بشان فلسطين.. ليلى عبد اللطيف تضرب من جديد وتصعق البشرية بتوقعاتها الدامية وتحذر الجميع بما سيحدث الايام المقبلة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف أن يشهد نهاية العام الحالي 2023 أحدث مؤسفة في عددا من دول العالم من بينها بعض الدول العربية، موضحة ان الكثير من الناس سيندمون بسبب هذه الأحداث الصادمة التي ستحدث خلال الأيام القادمة.

وفي سلسلة توقعات نشرتها ليلى عبداللطيف عبر قناتها على اليوتيوب، توقعت أن يشهد جنوب لبنان تطورات طارئة ومقلقة للغايواضافت أن الفترة المقبلة سوف تكون من اصعب الفترات على جنوب لبنان، وخاصة مدينة صيدا ومحيطها، موضحة أن الأحداث المقبلة على مخيم عين الحلوة لا تبشر بالخير.

نوفمبر سيكون حزين للغايه

لم تقتصر توقعات ليلى عبداللطيف على لبنان فقط، فقد كشفت في توقعاتها الجديدة أن شهر نوفمبر القادم سيكون حزين للغاية في العديد من دول العالم التي ستشهد أحداث مقلقة للغاية حسب قولها.

واضافت العرافة الشهيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد حادثة مؤسفة وسوف ينتشر الرعب والخوف في اوساط المواطنين في شهر نوفمبر القادم، كما توقعت حادثة اغتيال مؤسفة سوف تطال شخصية سياسية وسط أوروبا قبل نهاية العام الحالي 2023