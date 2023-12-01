انت الان تتابع خبر عاجل: الصحة المصرية تستنفر كافة أطقمها لمواجهة الكارثة.. وباء خطير يتفشى بسرعة البرق وهؤلاء هم الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت مدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر في مصر، ظهور بعض اليرقات المسببة لمرض حمى الضنك.

ومن جانبها نبهت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر مواطنيها باتباع عدة إجراءات، بعد ظهور بعض الأعراض الشبيهة بمرض حمى الضنك، ورصد يرقات مسببة له في خزانات مياه.

ودعت السلطات المواطنين بسرعة تطهير خزانات المياه في المنازل وإغلاقها غلقا محكما، وعدم إلقاء القمامة بجانب المباني السكنية.

يأتي ذلك بعد ظهور المرض بقرية في محافظة قنا بجنوب البلاد والقريبة من مدينة سفاجا حيث ظهر على أكثر من 200 شخص فيها أعراض حمى الضنك.

وأوضحت وزارة الصحة أن الأعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات وتستمر من 3 إلى 5 أيام، مضيفة أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة.