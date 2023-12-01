انت الان تتابع خبر انخفاض هائل في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في سوق العملات السوداء في أول أيام شهر ديسمبر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انخفاض سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر

شهدت السوق السوداء في مصر اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 انخفاض كبير في سعر الريال السعودي، حيث تراجعت قيمته بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة، وقد كانت هذه الظاهرة محل اهتمام واسع النطاق، حيث استنكر الكثيرون هذا الانخفاض المفاجئ الذي أثار الكثير من التساؤلات، تسبب هذا الانخفاض في سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر في حالة من عدم الاستقرار والقلق بين الأشخاص الذين يعتمدون على تداول العملات في حياتهم اليومية.

استقرار أسعار الريال السعودي في السوق السوداء في مصر

شهدت اليوم اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في السوق السوداء في مصر استقرار في بداية التعاملات الصباحية حيث تم تسجيل سعر الشراء عند 12.25 جنيه وسعر البيع 12.30 جنيه، ويأتي ذلك بعد ارتفاع في الأيام السابقة حيث بلغ سعر الشراء 13.30 جنيه وسعر البيع 13.35 جنيه.

كما يشير ذلك إلى استقرار نسبي في أسعار الريال السعودي في السوق السوداء بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، و يمكن ربط هذا الاستقرار بالعديد من العوامل المحلية والدولية التي تؤثر على سوق الصرف في مصر، بجانب تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي في العالم، فإن تحليل أسباب هذا الاستقرار ومتابعة أدائه في الأيام القادمة يبقى من الأمور المهمة للمتعاملين في السوق السوداء.

أسباب ارتفاع سعر الريال السعودي في الأسواق

يعود ارتفاع أسعار الريال السعودي في السوق السوداء إلى عدة عوامل يمكن ذكرها على النحو التالي:

ارتفاع أسعار النفط العالمي يزيد من الطلب على العملات الخليجية، بما فيها الريال السعودي.

يزداد الطلب على الريال السعودي من قبل المصريين العاملين في المملكة السعودية، وكذلك من قبل المصريين الذين يخططون للسفر إلى هناك.

الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض الدول العربية تسببت في زيادة الطلب على العملات الخليجية، بما فيها الريال السعودي.

من المتوقع أن تستمر أسعار الريال السعودي في السوق السوداء في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، نظراً لاستمرار العوامل التي تساهم في ذلك حسب توقعات الخبراء.