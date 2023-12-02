انت الان تتابع خبر الأرصاد الجوية الاردنية تحذر.. تنبيه هام لسكان المملكة وهذا ما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صرح مركز طقس العرب الاقليمي عن ان الأردن ستشهد أجواء دافئة نسبياً مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر

ومن المتوقع تأثر المملكة بمرتفع جوي يترافق بكتلة هوائية دافئة نسبياً قادمة من أفريقيا، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، بحيث قد تبلغ العظمى يوم الاثنين في العاصمة عمان بحدود 23 درجة مئوية مع طقس لطيف بوجه عام، وفي العقبة والأغوار والبحر الميت تكون في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات مع أجواء دافئة عموماً، ومن المتوقع أن تنشط الرياح الشرقية في بعض الأيام والتي قد تزيد من الشعور بالبرودة.



وتبلغ العظمى، وفق طقس العرب، الاثنين في العاصمة عمان بحدود 23 درجة مئوية مع طقس لطيف بوجه عام، وفي العقبة والأغوار والبحر الميت تكون في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات مع أجواء دافئة عموماً.

وفي ساعات المساء تنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس بارداً نسبياً بوجه عام، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بحسب طقس العرب .وأشار إلى أن هنالك مؤشرات أولية لوجود حالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين قد تؤثر على المملكة، خاصة في مناطق البوادي الشرقية والجنوبية.