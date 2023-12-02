"تحذير: إذا ظهرت هذه العلامات على الواتساب.. فأنت تحت المراقبة ويجب أن تحمي نفسك الآن

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رياض - احمد صلاح - تعرف على علامات وجود متعقبين في تطبيق الواتساب

تعتبر منصة الواتساب واحدة من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمستخدمين التواصل الهاتفي والمراسلة النصية وإجراء مكالمات فيديو بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم الواتساب أيضًا في العديد من السياقات الأخرى مثل التسويق وإنشاء الأعمال التجارية الصغيرة.

ومع انتشار استخدام التطبيق، يزداد خطر اختراقه واستغلاله من قبل الأشخاص الغير مرغوب فيهم. ولذلك، من الضروري أن يكون المستخدمون على دراية بعلامات وجود متعقبين في تطبيق الواتساب. في هذا المقال، سنلقي الضوء على بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود متعقبين في حسابك على الواتساب.

1. استهلاك مفرط لموارد الهاتف

إذا كنت تلاحظ أن تطبيق الواتساب يستهلك موارد هاتفك بشكل مفرط أو أنه يشتغل ببطء أثناء استخدامك له، فقد يكون هناك برنامج تجسس مثبت على جهازك. ويعتبر هذا من أبرز علامات وجود متعقبين في تطبيق الواتساب.

2. عدم استلام ردود على الرسائل

إذا تلقيت شكاوى من الأشخاص الذين تتحدث معهم عن عدم استلام ردود على رسائلهم، حتى عندما تكون متصلًا وقام بإستقبال الرسائل، فقد يكون هناك شخص آخر يتجسس على حسابك ويقوم بقراءة رسائلك قبل أن تصل إليهم.

3. اكتشاف منشورات غير معتادة

إذا لاحظت وجود منشورات أو رسائل نشرت على حسابك دون موافقتك عليها، فقد يكون هناك شخص آخر يتجسس على حسابك ويقوم بنشر المحتوى دون علمك. وهذه علامة قوية على وجود متعقبين في تطبيق الواتساب.

كيفية حماية حسابك على الواتساب

لحماية حسابك على تطبيق الواتساب وتجنب وجود متعقبين، يمكنك اتباع بعض الإجراءات الأمنية. قم باتباع الخطوات التالية:

1. تغيير كلمة المرور

افتح إعدادات تطبيق الواتساب على جهازك وقم بتغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك بشكل دوري. واستخدم كلمة مرور قوية ومتنوعة لضمان أمان حسابك.

2. تحديث عنوان البريد الإلكتروني

قم بتحديث عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك على الواتساب. هذا سيساعد في تأمين حسابك وتجنب اختراقه من قبل أشخاص غير مرغوب فيهم.

من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكنك تعزيز أمان حسابك على تطبيق الواتساب وحماية بياناتك الشخصية. ولا تنسى أن تكون دائمًا حذرًا وتتحقق من صحة الروابط والمرفقات قبل فتحها على تطبيق الواتساب.