دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في هذه الأيام أصبحنا نعتمد اعتماد كلي علي الانترنت وأصبح جزء لا نستطيع العيش بدونه لأنه من خلال الإنترنت ظهرت العديد من الوظائف التي يعمل بها الناس وايضا نستطيع التواصل مع الاصدقاء والاقارب وفي هذه الفترة ظهرت مشاكل بسبب حدوث انقطاع في الانترنت وضعف الشبكة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن أماكن وضع الراوتر للحصول على إشارة قوية.

أسباب ضعف الشبكة

["ضاع عمرنا واحنا بنحطه في المكان الغلط" .. غير مكان الراوتر فورًا وضعه في تلك الأماكن في المنزل وستنبهر بسرعة النت .. النت هيبقى معاك زي الطلقة!!!]

“ضاع عمرنا واحنا بنحطه في المكان الغلط” .. غير مكان الراوتر فورًا وضعه في تلك الأماكن في المنزل وستنبهر بسرعة النت .. النت هيبقى معاك زي الطلقة!!!

هناك أسباب عديدة يقوم بها البعض أو حتي تكون موجودة في داخل الراوتر والتي بدورها تسبب ضعف الشبكة ومنها التوقف الفني داخل جهاز الراوتر والتي لا يعرفها الكثير من الناس ويظنون أن هذا العطل يكون من شركة الإنترنت ولكن في هذه الحالة يجب أن يتم التواصل مع أحد الفنيين المتخصصين من أجل إصلاح هذا العطل فضلا على أن هناك مجموعة من الأسلاك داخل الراوتر أصبحت ضعيفه لذلك يتم اقتطاع الإشارة ولذلك عليك أن تقوم بتغيير هذه الأسلاك.

أماكن جيدة لوضع الراوتر

["ضاع عمرنا واحنا بنحطه في المكان الغلط" .. غير مكان الراوتر فورًا وضعه في تلك الأماكن في المنزل وستنبهر بسرعة النت .. النت هيبقى معاك زي الطلقة!!!]

“ضاع عمرنا واحنا بنحطه في المكان الغلط” .. غير مكان الراوتر فورًا وضعه في تلك الأماكن في المنزل وستنبهر بسرعة النت .. النت هيبقى معاك زي الطلقة!!!

لكي يتم الحصول على إشارة قوية يجب أن تقوم بوضع الراوتر في أماكن جيدة مثل أن يتم وضعه في اعلي مكان في المنزل للحصول على إشارة قوية بالإضافة إلي أنه يجب أن يتم الابتعاد عن وضع الراوتر بجوار المعدن لكي يتم الابتعاد عن تفريق الأشعة التي يسببها المعدن وان يتم وضعه في الهواء الطلق لأن الإشارة تكون قوية في هذا المكان.