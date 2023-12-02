انت الان تتابع خبر ليلى عبداللطيف تتنبأ بمصيبة... زلزال قوته 12 درجة سيضرب هذه الدولة العربية ويمحيها عن الخارطة خلال ساعات وكوارث أخرى اعظم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها خلال عام 2024 القادم.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان: "دولة لبنان ستعود غنية خلال عام 2024".

وتابعت: "سنرى أبواب الهجرة مفتوحة من عدة دول أجنبية حول العالم".

وأوضحت العرافة: "فرنسا تعلن حالة الطوارئ خاصة في العاصمة باريس، وذلك بسبب حدث مؤسف".

وأشارت: "دولة تتعرض لزلزال بقوة 10 درجات، ما سيجعلها تختفي إلى حد بعيد وصادم عن خريطة العالم".

واستكملت: "مقتل أو اغتيال ملياردير بارز ومشهور في العالم في ظروف غامضة، ما يؤدي إلى حدوث فوضى إعلامية في عدة دول بالعالم".

وواصلت: "سيتعرض أحد البنوك المشهورة في العالم إلى فضيحة كبيرة، ما يؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية خطيرة".