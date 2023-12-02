انت الأن تتابع خبر جربيها ومش هتندمي.. طريقة عمل مخلل الباذنجان وسر الدقة والخلطة ألذ من المطاعم بكتيررر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحضر الباذنجان بأكثر من شكل وطريقة والطعم في النهاية لذيذ وشهي، ولكن عمل مخلل الباذنجان بالثوم والخل له مذاق مختلف وجميل ويحبه العديد ويحبون تناوله كطبق جانبي للعديد من الأطباق الرئيسية الأخرى، ويحضر مخلل الباذنجان بالثوم والخل بسهولة ونتيجته ناجحة من أول مرة، بدون مجهود كبير في التحضير والتنفيذ سوف يتم الحصول عليه ويقدم على الوجبات المتنوعة سواء الإفطار أو الغداء.

مكونات عمل مخلل الباذنجان

كيلو باذنجان بحجم صغير.

4 ملاعق كبيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الخل.

رأس ثوم مفرومة.

ثلاث قرون فلفل أخضر مفروم.

ثلاث قرون فلفل أحمر مفروم.

ملعقتان من الكمون الناعم.

كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع كوب من الزيت.

ماء مغلى.

طريقة عمل الباذنجان المخلل

قومي بغسل الباذنجان بطريقة سليمة وجيدة.

قومي بنزع العنق الأخضر و اعملي شريحة من الأسفل.

ثم احضري طبق عميق ونرفعه علي النار مع إضافة الماء بداخله.

اتركي الإناء يغلي ثم ضعي فيه ملعقة من الملح والخل.

بعد ذلك نضع الباذنجان ونتركه حتي ينضج ويتحول لونه، ويجب عدم تركه لمدة طويلة في الماء حتي لا يتلف.

ثم نبدأ لتحضير الحشوة وذلك عن طريق فرم الثوم والفلفل الأحمر والأخضر والكزبرة والملح والكمون والخل بشكل جيد مع إضافة ملعقتين من عصير الليمون.

بعد تسويه الباذنجان وتصفيته من الماء بشكل جيد، قومي بعمل فتحة في منتصف الباذنجان للبدء في حشوه بالخلطة التي قمنا بتجهيزها.

قومي بوضع الحشوة في منتصف الباذنجان ثم قومي برش القليل من عصير الليمون ثم ضعي باقي الحشوة عليها والقليل من الزيت وهذا يكون حسب الرغبة.

وفي النهاية قومي بحفظ مخلل الباذنجان في الثلاجة لحين استخدامه.

وبعد ذلك يتم تناول مخلل الباذنجان بجانب الأطباق الرئيسية مثل طبق الفول أو الفراخ أو اللحمة فهو يكون فاتح للشهية.