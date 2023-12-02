انت الان تتابع خبر شابة سعودية حسناء وضعت الكوكاكولا على هذا الجزء الحساس في جسدها وبعد 10 دقائق حدثت المفاجاة التي لا تخطر على البال والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سعودية وضعت الكوكا كولا على شعرها لمدة 10 دقائق،لتحصل بعد ذلك على مفاجأة أذهلت جميع النساء، قد تستغرب من العنوان، لكنها فعلاً حقيقة واقعية، فمشروب الكوكا كولا يعد من أفضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لفرد الشعر المجعد والخشن، والحصول على شعر ناعم كالحرير، وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالتفصيل.الكوكا كولا لفرد الشعر المجعد والخشن.

وصفة فرد الشعر بالكوكا كولا قد حظيت بشعبية متزايدة في الفترة الماضية، فعلى الرغم من غرابة الفكرة في البداية، إلا أنها أظهرت نتائج إيجابية بالنسبة لبعض الأشخاص، ويرجع نجاح هذه الوصفة إلى احتواء الكوكاكولا على مكونات مثل الأحماض والكافيين والسكر، التي قد تساهم في تنعيم الشعر المجعد وتقليل التجعد وتضفي بعض اللمعان على الشعر.مع ذلك، يجب ملاحظة أن تأثير هذه الوصفة قد يختلف من شخص لآخر، وقد يتأثر بنوعية الشعر وحالته العامة، كما ينبغي أن يتم تجربة الوصفة بحذر وعلى جزء صغير من الشعر قبل تطبيقها على الشعر بالكامل، للتأكد من عدم حدوث أي ردود فعل سلبية أو تهيج لفروة الرأس.

لاشك ان كثير من الفتيات والسيدات يلجأن إلى عمل فرد أو كيراتين للشعر، لحل مشكلة تجاعيد وتمويج الشعر، ويمكن من خلال وصفة الكاكولا الرهيبة فرد الشعر وزيادة جماله ولمعانه، حيث تحتوي الكاكولا على مكونات مفيدة لشعر الرأس تساهم في زيادة نعومته وفرده، كما إنها وصفة غير مكلفة ويمكن تحضيرها من خلال توفير المكونات التالية.

يمكن فرد جميع أنواع الشعر سواء الخشن أو المجعد أو غير الانسيابي من خلال استخدام الكاكولا التي تحتوي على الفوسفوريك الذي يساهم في زيادة نعومة الشعر وسهولة فرده، لذا فهي تغذي الشعر وتزيد من جماله وكثافته، كما أن طريقة الاستخدام بسيطة وسريعة المفعول، ولا تحتاجي إلا إتباع الخطوات التالية لتحضير وصفة فرد الشعر الخشن بالكاكولا.

لابد من عكس اتجاه الشعر وتمشيطه.

بعدها يتم وضع الشعر في الوعاء والبدء في سكب المياه الغازية على الشعر.

بعد ذلك يتم تغطية الشعر بالغوطة النظيفة لمدة ربع ساعة.

يمكن غسل الشعر بالماء النظيف بعد انتهاء الوقت.

تساهم الكاكولا في تغذية الشعر وزيادة لمعانه.