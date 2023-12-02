انت الأن تتابع خبر عاجل.. انذار أحمر من الأرصاد السعودية يزلزل طمأنينة السكان، والأمطار الرعدية ستجرف كل شيء في هذه المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر مركز الأرصاد الوطني اليوم من هطول أمطار على منطقة الشرقية بكافة محافظاتها ومدنها حيث ستشهد اليوم سقوط أمطار غزيرة متفاوتة في غزارتها ونبه بضرورة الابتعاد عن تلك المناطق والأمطار وتجنب الخروج اوقات المطر، ومن خلال سطور التقرير سنتناول الحديث عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية على المنطقة الشرقية.

وأقر مركز الأرصاد فيما يخص توقعات اليوم فمن المتوقع أن تشهد المنطقة الشرقية بالمملكة السعودية ومن خلال رؤية السماء ملبدة بالغيوم سقوط أمطار غزيرة تصل إلى السيول، وقد قامت الحكومة المحلية في المنطقة الشرقية بدعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات الطارئة نتيجة هطول الأمطار وتراكم المياه، داعية الله أن يحفظنا والجميع من كل مكروه، وكان هذا عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي.

فيضانات شرقية ورياح نشطة

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الجمعة 25 نوفمبر استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الشديدة على معظم المناطق الشرقية.

وقال المركز إن الوضع سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مع رياح نشطة مثيرة للغبار والاتربة مع سقوط حبات البرد في أجزاء من المنطقة الشرقية.

هطول الأمطار على 5 مناطق

ولا تزال هناك فرصة محتملة لهطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية مع رياح نشطة شديدة السرعة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض أيضا.

ضباب على 7 مناطق

في حين لا يمكن استبعاد احتمالية تشكل الضباب على بعض مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وبجانب الجوف وأيضا الحدود الشمالية.