انت الان تتابع خبر أجواء الشتاء ستكون مرعبة مع المطر الغزير... الأرصاد الأردنية تكشف ما سيحدث خلال ساعات وتحذر جميع السكان والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت دائرة الأحوال الجوية الأردنية، على أن طقس اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 في الأردن، سيكون طقسا دافئا، لكنه مائل إلى الطقس الشتوي، وهناك احتمالات بسيطة لسقوط أمطار على بعض المناطق دون غيرها اليوم في الأردن.. تعرف عليها معنا:

الحرارة:

العظمى: 21 درجة مئوية في عمان، 18 درجة مئوية في العقبة، 15 درجة مئوية في إربد، 13 درجة مئوية في المفرق.

الصغرى: 11 درجة مئوية في عمان، 10 درجات مئوية في العقبة، 8 درجات مئوية في إربد، 6 درجات مئوية في المفرق.

الأمطار:

احتمالية ضئيلة للأمطار في شمال ووسط المملكة.

الرطوبة:

60% في عمان، 70% في العقبة، 80% في إربد، 90% في المفرق.

الرياح:

شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، تتراوح سرعتها بين 10 و15 كيلومترًا في الساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

الشبورة:

احتمالية لتشكل الضباب والضباب الخفيف في بعض المناطق الشمالية والوسطى.

ارتفاع الأمواج:

20 سنتيمترًا في خليج العقبة، 40 سنتيمتراً في خليج العقبة، 60 سنتيمتراً في خليج العقبة.

توصيات:

ارتداء الملابس الشتوية المناسبة في المناطق الشمالية والوسطى.

الانتباه إلى تشكل الضباب والضباب الخفيف في بعض المناطق الشمالية والوسطى.

أخذ الحيطة والحذر من خطر تدني الرؤية الأفقية.