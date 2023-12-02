انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تكشف عن رسالة مرعبة للشعب الأردني: "مفاجأة مرعبة تنتظركم في عام 2024" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف للأردن في 2024

توجهت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف برسالة مهمة للجمهور الأردني، حيث قدمت توقعاتها للأحداث المتوقعة في الأشهر القادمة من العام المقبل.

التوقعات لعام 2024

مع اقتراب نهاية عام 2023، كشفت العرافة ليلى عبد اللطيف بعض التوقعات التي تخص الأردن في عام 2024. وتوقعت عالمة الفلك اللبنانية أحداثًا هامة ستشهدها المملكة الهاشمية خلال العام القادم.

تحديات صعبة

أكدت ليلى عبد اللطيف أن المملكة الأردنية ستواجه مرحلة صعبة وسيتعين على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة أيضًا. وأشارت إلى أن هناك احتمالًا لحدوث أعمال فوضى وشغب قد تؤثر على استقرار البلاد بسبب بعض الخلايا المنظمة. ومع ذلك، أكدت أن الأجهزة الأمنية ستتمكن من إنهاء هذه الأحداث واستعادة الاستقرار.

القبض على قائد إرهابي

توقعت ليلى عبد اللطيف أن المخابرات الأردنية ستتمكن من القبض على قائد جماعة إرهابية مسلحة في البلاد. وستكون هذه العملية الأمنية الكبيرة هامة جدًا لمنع وقوع هجمات إرهابية في الأردن.

قرارات حازمة

في ختام حديثها، أكدت ليلى عبد اللطيف أن الملك عبد الله الثاني سيصدر مجموعة من القرارات الحازمة التي ستكون في صالح الوطن. وأضافت قائلة: "لن يسمح الملك عبد الله بأن يدفع الشعب نحو المجهول، ولن تتمكن الأيادي السوداء من النيل من الأردن".