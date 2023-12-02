انت الان تتابع خبر انخفض أخيرًا.. الجنيه المصري يوجه للدولار الأمريكي ضربة قاتلة ويفرح قلوب الملايين بلا استثناء.. لن تصدق سعر الصرف اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 2 ديسمبر هبوط مع بداية التعاملات.

حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم 48.90 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم 49.90 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 2-12-2023 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري خاصه في ظل الأصول التي تنادي بتحرير سعر الصرف ويحظي معرفة سعر الدولار أمام الجنيه المصري باهتمام كبير من جموع المصريين.

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي:

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.