انت الان تتابع خبر النبأ الذي صدم الملايين.. لن تصدق ما حدث لعالم الزلازل الهولندي وجعله يختفي تمامًا.. مصير مرعب بسبب تأييده لفلسطين وأسرار تكشف لأول مرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الجدل بعد اختفائه منذ 5 نوفمبر الماضي ، وذلك بعد ما كانت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتوقف عن التدوينات .

وقال العالم الهولندي عبر حسابه بمنصة «إكس» ، بعد اختفاء استمر لمدة شهر : “نعم اختفيت لا فائدة من أن نقوم بالتنبؤ بالزلازل بينما تستمر هذه المجازر والإبادة للبشر ، نحن نحاول إنقاذ الأرواح بينما يقتل الآلاف من الناس بكل سهولة والجميع يتفرج ويشاهد” .

ومع اندلاع الأحداث في غزة يوم 7 أكتوبر الماضي ، بدأ يغرد بتدوينات حول القضية الفلسطينية وأصولها وتاريخها ، واستمر في انتقاد قوة القصف الإسرائيلي على غزة ، بل وحذر من أن قوة هذه التفجيرات ربما تتسبب بزلزال قوي بالمنطقة .