انت الان تتابع خبر عاصفة تاريخية تهدد مصر.. الأرصاد تناشد الدول المجاورة وتحذر الجميع.. احذروا الخطر القادم واستعدوا الآن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تأكدت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة استقرار في الأحوال الجوية، وأن درجة الحرارة في فترة النهار تسجل 24 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأجواء في فترة النهار لطيفة، معتدلة، وأن حالة الجو في فترة الليل المتأخر تشهد انخفاضات، وتصل لـ 15 درجة، وهناك مناطق تسجل أقل من 15 درجة.

لا توجد أمطار على القاهرة خلال الأسبوع المقبل

وأشارت إلي أن الساعات الصباحية تشهد شبورة مائية، ولذلك على الجميع توخي الحذر، أثناء القيادة، وأن البلاد تتأثر بمرتفع جوي ليوم الأحد، وأنه لا توجد أمطار على القاهرة خلال الأسبوع المقبل.

البلاد ستشهد أمطار من يوم الأحد

ولفتت إلي أن البلاد ستشهد أمطار من يوم الأحد، وأن تلك الأمطار خفيفة، وأنه بنسبة كبيرة درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل ستكون مستقرة.

وتابعت أن تغيير درجات الحرارة من يوم لـ الثاني، أمر طبيعي، فهناك منخفض ومرتفع جوي، بين اليوم والأخر ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

حذرت المواطنين من الخروج من المنازل دون ارتداء ملابس مناسبة

وحذرت المواطنين من الخروج من المنازل دون ارتداء ملابس مناسبة، حتى لا يصاب المواطن ببرد، وأكدت أن البلاد تتأثر بـ رياح.

وردت على سؤال "هل الرياح ستكون مصاحبة لـ الرمال والأتربة" وقالت إن هذه الرياح لن تكون مصاحبة لـ العواصف الرملية والتربية، لكن سنشعر من خلالها على انخفاضات في درجات الحرارة بالجو.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 23 14

وادي النطرون 24 14

كفر الشيخ 23 14