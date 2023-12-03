"اكتشف سر التخلص من الكرش ومشاكل العظام بمشروب سحري من هذه النبتة الرخيصة المتوفرة في كل منزل"

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الرياض - روايدا بن عباس - فوائد عصير الطماطم الطازج للصحة

يُعتبر عصير الطماطم الطازج واحدًا من أفضل العصائر الطبيعية التي يوصي بها خبراء التغذية. يحتوي هذا العصير على العديد من العناصر الغذائية الهامة ويحتوي أيضًا على قليل من السعرات الحرارية، مما يجعله مشروبًا مفيدًا للجسم.

تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان

يحتوي عصير الطماطم على نسب عالية جدًا من مضادات الأكسدة التي تساهم في مقاومة الأورام السرطانية، وخاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئتين وسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لموقع "ويب طب". لذا، يُعتبر شرب عصير الطماطم بانتظام واحدًا من الطرق الفعالة للوقاية من السرطان.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يساهم عصير الطماطم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. حيث يحتوي على الألياف الغذائية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. كما يحتوي أيضًا على البوتاسيوم الذي يلعب دورًا هامًا في اعتدال ضغط الدم وحماية القلب والأوعية الدموية. ويحتوي أيضًا على الكالسيوم الذي يقلل من خطر تجلط الدم ويساهم في السيطرة على مستويات ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يدعم عصير الطماطم عمل الجهاز الهضمي بشكل فعال.

باختصار، يعتبر عصير الطماطم الطازج مشروبًا صحيًا ومفيدًا للجسم. يمكن تناوله بانتظام للاستفادة من فوائده الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة.