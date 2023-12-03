خلطة هندية صاروخية لتكثيف وتطويل الشعر وإنبات وملئ الفراغات بسرعة خيالية جربيها وشاهدي النتيجة بنفسك

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الرياض - روايدا بن عباس - خلطة مغربية لتطويل الشعر وتغذيته وتكثيفه سيكون موضوع مقالنا في موقع بوابة الصبح؛ حيث تشتهر المغرب بخلطاتها الطبيعية المكونة من الزيوت والأعشاب والتي لها نتائج ممتازة في علاج العديد من مشاكل الشعر، وذلك لأنها مكونة من مواد طبيعية وخالية تمامًا من أي مواد كيميائية وذلك هو المطلوب من أجل تقوية الشعر وتحفيزه على النمو.

خلطة مغربية لتطويل الشعر

سنقدم لكِ وصفة الفلفل ووصفة زيت الزيتون والجرجير، كل وصفة منهما جبارة في التطويل ولكن عليكِ أن تهتمي بالتغذية الداخلية المتمثلة في الطعام الصحي وشرب كميات كبيرة من الماء مثلما تهتمي بالتغذية الخارجية



المكونات

2 قرن فلفل بارد.

كوب من زيت الزيتون الأصلي.

برطمان زجاجي محكم الغلق.

طريقة تحضير الوصفة

اغسلي الفلفل جيدًا ثم جففيه تمامًا من الماء باستخدام قطعة قماش قطنية أو منديل.

قطعي الفلفل البارد إلى قطع صغيرة ثم ضعيه في البرطمان الزجاجي ثم أضيفي له زيت الزيتون واغلقي البرطمان جيدًا.

طريقة استخدام الوصفة

دلكي فروة رأسك بالزيت لمدة ثلاث دقائق ثم اعطي مسحة خفيفة على باقي الشعر.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركي الزيت عليه لمدة ثلاث ساعات.

ثم اغسليه بالماء الدافئ والشامبو، ثم بالبلسم والماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين بالأسبوع وستلاحظين النتيجة من الشهر الأول من حيث التطويل، أما من حيث التنعيم والترطيب فستظهر من المرة الثانية.

وصفة زيت الزيتون والجرجير

ستحتاجين إلى حفنة كبيرة من أوراق الجرجير، ونصف كوب من زيت الزيتون الأصلي.

اغسلي الجرجير جيدًا ثم اتركيه في الهواء ليجف، وخذي حفنة من الأوراق وافرميها في الكبة ثم أضيفي عليها زيت الزيتون.

يمكنك وضع زيت الزيتون مع أوراق الجرجير في الخلاط إذا لم يتوافر لديكِ كبة وستحصلين على نفس النتيجة.

بعد ذلك وزعي الخليط على شعرك مع التركيز على فروة الرأس.

لفي شعرك ببونيه أو بكيس بلاستيكي واتركي الخليط عليه لمدة ثلاث ساعات ثم اغسليه بالماء الدافئ والشامبو، ثم بالبلسم والماء الفاتر.