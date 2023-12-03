حتى لو كان كرشك كبير ومدندل إلى الأرض.. هذا المشروب الساخن يقضي عليه تماماً ويخلصك منه إلى الأبد

انت الان تتابع خبرحتى لو كان كرشك كبير ومدندل إلى الأرض.. هذا المشروب الساخن يقضي عليه تماماً ويخلصك منه إلى الأبد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر دهون البطن من أكثر الدهون الشائعة التي تصيب جسم الإنسان إذ يُصاب معظم الأشخاص بتراكم الدهون حول البطن لكن قد تختلف كمية هذه الدهون المتراكمة حيث قد تقل عند بعض الأشخاص وتزيد عند أشخاص آخرين وبالتالي التسبب في بروز الكرش بشكل غير طبيعي.

ويحذر الأطباء من العواقب الوخيمة لتراكم الدهون حول البطن وظهور الكرش إذ يسبب ذلك حدوث أمراض خطيرة والتأثير على عمل وظائف أجهزة الجسم المتواجدة في منطقة البطن،حيث يشدد الأطباء على ضرورة التخلص من تلك الدهون بأقصى سرعة حتى لا تتسبب بأضرار خطيرة على الجسم.

ولعل أكثر الطرق الشائعة للتخلص من دهون البطن هي ممارسة الرياضة، لكن ينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول وصفة شاي النعناع للتخلص من تلك الدهون المتراكمة في البطن وذلك لأنه يعمل على القضاء عليها بسرعة أكبر مقارنة بممارسة الرياضة.

ويحتوي شاي النعناع على دهون منخفضة السعرات الحرارية والسكر المضاف، وهذا ما يجعله الخيار المفضل للقضاء على الدهون المتراكمة في البطن،حيث يعتبر شاي النعناع أحد أفضل المشروبات التي تساعد في الحصول على بطن مسطح ومشدود، كما يقول الخبراء.

وتشير الدراسات إلى أنّ شاي النعناع مشروب خال من السعرات الحرارية ومصدر غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن، كما أنّ له خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات تساعد على مواجهة مشكلات الجهاز الهضمي وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

طريقة تحضير واستخدام شاي النعناع لإزالة دهون البطن:

-احضار كوب من الشاي الأخضر.

-احضار حفنة أوراق نعناع خضراء طازجة.

-ضع أوراق النعناع على الكوب.

-تجنب إضافة السكر إلى المكونات.

اترك الشاي يغلي لمدة 10 دقائق ثم صفيه وتناول هذا المشروب بعد كل وجبة تأكلها.

فوائد أخرى للنعناع:

-السيطرة على اضطرابات المعدة ومتلازمة القولون العصبي.

-السيطرة على تشنجات المريء.

-يساعد في علاج حالات الصداع.

-التخلص من رائحة الفم الكريهة.

-التخفيف من انسداد الجيوب الأنفية والأعراض المصاحبة للبرد.

-التخفيف من أوجاع الدورة الشهرية.

-يخفف من الحساسية الموسمية.

-تخفيف حالات الغثيان الناتج عن تلقي العلاج الكيميائي.

القيمة الغذائية لكل 100جم من النعناع:

السعرات الحرارية70 سعرة حرارية.

-الكربوهيدرات5غرام.

-بروتين3.7غرام.

-دهون0.9غرام.

-كوليسترول0ميليغرام.

-ألياف8غرام.

-حديد5ميليغرام.

-كالسيوم240ميليغرام.

-بوتاسيوم570ميليغرام.

-مغنيزيوم80ميليغرام.

-صوديوم30ميليغرام.

-زنك1ميليغرام.

نحاس330ميليغرام.

-فيتامين( A)42 مليغرام.

-فيتامين (C)31ميليغرام.

-فيتامين (B-12)1ميكروغرام.

-فيتامين (B-6)0.13ميليغرام.