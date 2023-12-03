انت الان تتابع خبر عاجل خلال الساعات المقبلة... الدفاع المدني السعودي يتأهب لظاهرة جوية كارثية ستغطي سماء المملكة بالكامل "تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم من خلال التقرير اليومي الذي يكشف عن أبرز الظواهر الجوية وفقًا لأحدث الخرائط الجوية والتي تفيد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة على معظم أجزاء المملكة العربية السعودية.

حيث تشهد المملكة خلال الساعات المقبلة حالة من الغيوم والضباب التي تغطي سماء المملكة وذلك في مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل.

وفيما يخص حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فقد أشار الوطني للأرصاد إلى أن سرعة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب كما تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي وحركة الموج ستكون من متوسطة إلى مائجة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وقد التقطت عدسة أشهر المصورين السعوديين منظر ساحر لسماء المملكة أثناء ظهور الغيوم والسحب الركامية والضباب في سماء المملكة خلال الساعات الأولى من شهر ديسمبر بالعاصمة المقدسة حيث غطى الضباب الكثيف قمة برج الساعة العملاق الذي يتعدى ارتفاعه الشاهق 600 متر حاجبًا الهلال الموجود على قمة الساعة، الذي يبلغ قطره نحو 23 مترًا.